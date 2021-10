Hors Normandie. Tendance Ouest vous invite au concert acoustique de Julien Doré au Havre

Après 2 tournées des zéniths partout en France et 2 AccorHotels Arena complets, après avoir construit le spectacle de ses rêves, entouré de ses 6 musiciens, d'une équipe de plus de 60 personnes et d'un décor scénique monumental, Julien Doré a décidé de tout déconstruire et de revenir à l'essence même de ses chansons, "telles qu'elles ont été écrites", déshabillées de tout.

Seul sur scène

Seul sur scène avec vous, Julien Doré chante, joue, improvise, raconte, confie son histoire, celle de son chemin artistique avec poésie & humour.

Un retour aux prémices de ce disque, de ses disques, des chansons que l'on connait et celles que l'on découvre ou redécouvre par l'audacieuse simplicité des versions proposées ici.

"Je voulais me remettre en danger, montrer le décor dans lequel j'écris, compose, sans artifices, seul, vous & moi."

Gagnez vos places

Gagnez vos 2 places pour le concert acoustique de Julien Doré, mercredi 11 avril 2018 à 20h au Carré des Docks au Havre ainsi que son album " Vous & moi " en jouant sur Tendance Ouest.

Envoyez le code LE HAVRE au 7 11 12 par SMS (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur)

Tirage au sort vendredi 30 mars 2018 entre 8h00 et 8h30 dans Normandie Matin.