Musique. Découvrez le titre français le plus diffusé à la radio en 2024 !

Chaque année, le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) révèle son bilan de l'industrie musicale, avec des chiffres clés et les classements des morceaux les plus diffusés en radio. En 2024, une surprise de taille attendait les auditeurs : le titre français le plus joué n'est ni Ceux qu'on était de Pierre Garnier ni Spider de Gims, mais un duo envoûtant signé Joseph Kamel et Julien Doré.

"Beau" de Joseph Kamel et Julien Doré en tête des titres français

Dans un paysage musical dominé par les tubes internationaux, Beau de Joseph Kamel et Julien Doré a su tirer son épingle du jeu en se hissant à la cinquième place du classement général des morceaux les plus joués sur les ondes françaises en 2024. Avec 78 200 diffusions, le duo devance ainsi des poids lourds comme Tayc, Dadju ou encore Santa. Un succès d'autant plus marquant que le morceau n'a atteint que la 68e place du Top Streaming. Pourtant, sa mélodie entêtante et ses paroles poétiques ont conquis les programmateurs radio et les auditeurs, confirmant l'engouement du public pour la chanson française à texte.

D'ailleurs, l'artiste a vécu un moment fort en émotion il y a quelques jours au Zénith de Caen, en interprétant Beau aux côtés de Julien Doré, dans la salle même où il avait assuré la première partie de ce dernier en 2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joseph Kamel (@josephkamelmusique)

Joseph Kamel : une ascension fulgurante

Ce duo avec Julien Doré a été un véritable tremplin pour sa carrière mais Joseph Kamel, artiste caennais, ne se limite pas à ce succès radiophonique. En plus de Beau, il classe deux autres titres dans le classement des morceaux les plus diffusés : Celui qui part (68e) et Ton regard (80e).

Les chiffres clés de la radio en 2024

Le rapport du SNEP souligne l'importance de la radio en France. En 2024, les 142 stations analysées ont cumulé 17 millions de diffusions pour 180 000 titres différents. Les Français passent en moyenne 4h18 par jour à écouter la radio, qui reste le deuxième mode d'écoute préféré, juste derrière le streaming.

Si Dua Lipa domine le classement général avec 24 morceaux diffusés et 2 milliards de contacts, Gims s'impose comme l'artiste français le plus présent avec huit titres joués sur les ondes. Parmi eux, Sois pas timide, Spider ou encore Ciel. Malgré tout, c'est bien Beau qui rafle la première place du titre français le plus diffusé, confirmant l'engouement du public pour ce duo aussi surprenant qu'enchanteur.