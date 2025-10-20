En ce moment Be Mine Kamrad
Musique. Taylor Swift au cœur d'une série documentaire exclusive sur Disney+

Société. De la scène au streaming, Taylor Swift enchaîne les projets pour le plus grand bonheur de ses fans. Après un album événement, un film au cinéma et une tournée monumentale, la star s'invite sur Disney+ avec une série documentaire inédite.

Publié le 20/10/2025 à 12h04 - Par Aline
Taylor Swift, star d'un documentaire sur Disney+, à découvrir le 12 décembre prochain. - Capture d'écran - YouTube Taylor Swift

Taylor Swift fait son retour sur les écrans avec Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, une série documentaire exclusive en six épisodes qui sera disponible sur Disney+ le 12 décembre 2025.

Une immersion dans les coulisses de "The Eras Tour"

Ce projet va retracer les dessous de sa tournée mondiale phénomène, The Eras Tour, qui a rassemblé des millions de fans entre mars 2023 et décembre 2024. Au programme : répétitions, coulisses, invités prestigieux (Ed Sheeran, Florence Welch, Gracie Abrams, Sabrina Carpenter…) et confidences sur les moments forts d'une tournée devenue historique. En complément, la plateforme diffusera également The Final Show, captation spectaculaire de son dernier concert à Vancouver, avec 45 titres dont plusieurs extraits de son précédent album The Tortured Poets Department.

Cinéma, nouvel album, documentaire… Taylor Swift sur tous les fronts

Début octobre, la star a aussi frappé fort avec son 13e album studio, "The Life of a Showgirl", aux sonorités pop-scéniques assumées. Le premier single, The Fate of Ophelia, donne le ton d'un disque aussi théâtral que personnel.

Et pour accompagner cette sortie, un film documentaire exclusif, a été projeté au cinéma dans le monde entier, y compris en France. L'occasion pour les fans de plonger dans les coulisses de la création de l'album, entre confidences, clips inédits et séquences exclusives.

Taylor Swift qui continue de prouver qu'elle règne plus que jamais sur la pop internationale.

