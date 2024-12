Musique. Taylor Swift vient de mettre fin à sa tournée record "Eras Tour"

"Eras Tour" a été lancé le 17 mars 2023 à Glendale en Arizona. Depuis, Taylor Swift a visité pas moins de 20 pays pour donner 149 concerts ! Ce qui lui a permis de rassembler 10,16 millions de spectateurs pendant ces 21 mois. La tournée s'est terminée dimanche 8 décembre dernier à Vancouver.

Concernant le plus gros concert de la chanteuse pendant cette période, il a été donné à Melbourne en Australie le 16 février 2024. Il a rassemblé 96 006 fans. Taylor Swift est aussi passée en France. 180 000 personnes au total étaient présentes pour ses 4 shows à Paris La Défense Arena (45 000 par date). Quant à ses 2 concerts au Groupama Stadium de Lyon, ils ont réuni 120 000 fans.

Tournée la plus lucrative de tous les temps

Cette tournée est décrite comme "le plus gros événement musical, un phénomène qui a submergé la pop culture, dominé la couverture médiatique et boosté les économies locales du monde entier" par le journal New York Times.

Au total, "Eras Tour" a engendré 2,077 milliards de dollars de recettes et est devenu la tournée la plus lucrative de tous les temps.