Musique. Lady Gaga égale un record de Michael Jackson !

Die with a smile est l'un des hits qui a marqué l'année 2024. Ce duo entre Lady Gaga et Bruno Mars continue d'affoler les compteurs. Le titre a passé 103 jours à la première place des chansons les plus écoutées à travers le monde sur Spotify. C'est aussi la musique qui a atteint le milliard de streams le plus rapidement de l'histoire.

Un succès qui permet à Lady Gaga de décrocher la première place du Hot 100 américain, le classement des chansons les plus populaires aux Etats-Unis. Die with a smile est le neuvième titre de Bruno Mars à se classer numéro un et le sixième pour Lady Gaga.

Cette première place permet à la chanteuse d'établir un record, jusque-là détenu par Michael et Janet Jackson. Lady Gaga rejoint les légendaires frère et sœur de la famille Jackson dans le cercle prestigieux des artistes ayant décroché au moins deux numéros un dans les charts américains sur trois décennies différentes.

En 2009, Lady Gaga a dominé le Hot 100 avec ses titres Poker Face et Just Dance. Elle a réitéré l'exploit en 2011 avec Born This Way, puis en 2019 grâce à Shallow, son duo avec Bradley Cooper. Enfin, en 2020, elle a atteint de nouveau la première place avec Rain on Me, en collaboration avec Ariana Grande.

La chanteuse, qui a confirmé la préparation d'un septième album, entre un peu plus dans la légende.