Musique. Découvrez le palmarès complet des Grammy Awards 2025 !

Dimanche 2 février 2025 s'est tenue la 67e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles, offrant une soirée inoubliable rythmée par des performances spectaculaires et des distinctions marquantes.

Beyoncé : la consécration

Beyoncé, souvent surnommée “Queen B”, a écrit une nouvelle page de l'histoire en remportant le prix de l'Album de l'année pour son album "Cowboy Carter", un projet audacieux explorant la country. Elle devient la première artiste noire à recevoir le prix du Meilleur album country, renforçant ainsi son statut de recordwoman des Grammy Awards.

Kendrick Lamar : l'ascension du rap

Avec cinq trophées, Kendrick Lamar a dominé la soirée, notamment en remportant le prix du Meilleur enregistrement de l'année et le prix de la Chanson de l'année pour son titre Not Like Us. Sur scène, Kendrick Lamar a célébré la puissance du rap, soulignant l'impact culturel de la musique rap.

Les artistes français ont également brillé



Gojira, le groupe français de métal originaire d'Ondres, dans les Landes, a décroché la Meilleure performance métal avec Mea Culpa (Ah ! Ça ira !), en collaboration avec la chanteuse lyrique Marina Viotti. Ce titre a été interprété lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Enfin, Justice, figure emblématique de la musique électronique française, a reçu le prix du Meilleur enregistrement dance/électronique pour Neverender, en collaboration avec Tame Impala.

D'autres récompenses sont également notables :

Chappell Roan a été élue Révélation de l'année , couronnant ainsi son ascension fulgurante dans le paysage pop ;

a été élue , couronnant ainsi son ascension fulgurante dans le paysage pop ; Sabrina Carpenter a été récompensée pour le Meilleur album pop vocal pour Short n' Sweet et pour la Meilleure performance pop solo pour Espresso ;

a été récompensée pour le pour et pour la Meilleure performance pop solo pour Lady Gaga et Bruno Mars ont remporté le prix de la Meilleure performance pop duo/groupe avec Die With a Smile ;

et ont remporté le prix de la avec Doechii a reçu le prix du Meilleur album rap pour Alligator Bites Never Heal.

La soirée s'est également distinguée par un hommage aux services d'urgence et aux victimes des incendies de Los Angeles. Cette édition des Grammy Awards a confirmé la richesse et la diversité musicale de l'année, mettant en lumière des artistes d'exception.