Musique. Lady Gaga : le grand retour de l'icône pop, découvrez son nouveau single "Disease"

Lady Gaga, superstar planétaire, revient sur le devant de la scène avec son nouveau single Disease, prélude à un album très attendu, prévu pour février 2025. Depuis ses débuts en 2008 avec l'album The Fame, Lady Gaga est devenue une figure incontournable, enchaînant les succès avec des tubes comme Poker Face et Bad Romance. Au fil des années, elle a su s'imposer grâce à son style unique et sa polyvalence, touchant autant la pop que le jazz, en passant par la musique de film avec sa participation à la bande originale du film Top Gun : Maverick, ou avec Shallow pour le film A star is born, récompensé aux Oscars.

En 2024, Lady Gaga n'a pas chômé : une collaboration avec le jeu Fortnite, une performance époustouflante avec Mon truc en plumes aux JO de Paris et son rôle remarqué de Harley Quinn dans Joker : folie à deux, elle marque les esprits. Son duo Die with a smile avec Bruno Mars domine actuellement les charts, illustrant une fois de plus son talent.

Avec Disease, Lady Gaga propose un titre pop, dynamique et dansant, composé avec son fiancé Michael Polansky, et Andrew Watt. Ce retour explosif ouvre une nouvelle ère musicale pour l'artiste, promettant un album aussi éclectique que puissant.