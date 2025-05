Musique. Lady Gaga détrône Madonna : un show historique à Rio de Janeiro

Après sa performance spectaculaire à Coachella le 11 avril dernier, Lady Gaga grave encore plus son nom dans l'histoire. Ce samedi 3 mai, la star de la pop a offert un concert gratuit monumental sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil. Derrière sa robe rouge flamboyant, elle dévoile fièrement une tenue aux couleurs du Brésil, avant d'enchaîner ses tubes comme Abracadabra, Born This Way et Bad Romance devant une foule immense de 2,5 millions de fans.

Ce chiffre historique dépasse celui de Madonna, qui, l'an passé, avait rassemblé 1,6 million de spectateurs au même endroit. La chanteuse américaine, émue, a salué sur Instagram la ferveur brésilienne : "Rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai ressenti hier soir. Obrigada, Rio !"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lady Gaga (@ladygaga)

Un exploit musical évitant un drame

Derrière les paillettes, l'événement aurait pu virer au drame : les autorités ont révélé avoir déjoué un projet d'attentat visant notamment les enfants, les adolescents et la communauté LGBT+, fortement représentée parmi les centaines de milliers de fans durant le concert. Deux suspects ont été interpellés à temps, évitant le pire. Mais ce que l'histoire retiendra surtout, c'est l'énergie incroyable d'un show qui a rassemblé des millions de fans dans une célébration joyeuse et vibrante, où la musique a triomphé et laissé à chacun un souvenir inoubliable.