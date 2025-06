Jeu. Gagnez votre platine vinyle Audio-Technica LP60X plus 5 vinyles incontournables de l'année

Tendance Ouest célèbre la musique comme il se doit et vous offre un véritable bijou pour vos oreilles : votre platine vinyle Audio-Technica LP60X, accompagnée de 5 vinyles incontournables de l'année !

Branchez, appuyez, écoutez. C'est aussi simple que ça : une platine plug & play, à la fois facile à utiliser et d'une qualité audio exceptionnelle, pensée pour les débutants comme pour les passionnés.

Entièrement automatique, deux vitesses (33 et 45 tours/min), un préampli intégré pour la brancher directement à vos enceintes ou ampli, une cellule Dual Magnet™ avec diamant remplaçable…

Et pour compléter ce cadeau d'exception, on vous offre 5 vinyles des artistes qui ont marqué l'année comme : Billie Eilish, Linkin Park, Lady Gaga, Shaka Ponk, Sabrina Carpenter, Eddy de Pretto ou The Offspring !

Pour participer au tirage au sort, vendredi à 9h envoyez maintenant TENDANCE par SMS au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tentez votre chance et fêtez la musique avec Tendance Ouest !