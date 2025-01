Musique. The Weeknd, Damso, Beyoncé… Quels sont les albums les plus attendus en 2025 ?

L'année 2025 s'annonce prometteuse pour la scène musicale, mêlant des figures emblématiques à des talents émergents qui sauront séduire le public. Entre le retour de légendes, des collaborations audacieuses et des explorations de nouveaux genres, les nouveaux projets musicaux rythmeront les mois à venir. Découvrez sur Tendance Ouest les albums les plus attendus de l'année 2025.

Les sorties internationales à ne pas manquer

• The Weeknd – Hurry up Tomorrow

Sortie prévue le 31 janvier 2025.

The Weeknd signe la fin d'une trilogie avec cet opus qui sera accompagné d'un film mettant en vedette Jenna Ortega et Barry Keoghan. Plus romantique que jamais, The Weeknd offre un premier single Dancing in the Flames, une déclaration d'amour posée sur des synthés vintage, qui laisse entrevoir une œuvre marquante.

• Lady Gaga – Mayhem

Sortie prévue le 14 février 2025.

Ce projet, initialement appelé LG7, marque une collaboration entre Lady Gaga et des figures comme Gesaffelstein, promettant un album riche en influences dance et électro. Son titre solo Disease et le duo avec Bruno Mars, Die with a smile, cartonnent déjà.

• Lana Del Rey – The right person will wtay

Sortie prévue le 21 mai 2025.

Pour ce dixième album, Lana Del Rey revisite ses racines poétiques avec une touche country. Les fans retrouveront la signature mélancolique de la chanteuse à travers 13 titres produits par Jack Antonoff et d'autres collaborateurs de renom.

• Damso – BĒYĀH

Sortie prévue le 30 mai 2025.

Avec déjà 15 000 précommandes en 24 heures, le rappeur belge s'apprête à marquer l'année avec un projet qui promet d'être aussi engagé qu'expérimental. Produit de manière indépendante, BĒYĀH vise à "rendre l'art accessible à tous", selon l'artiste.

Du côté des artistes francophones

• Céline Dion

En 2025, la diva québécoise nous offrira deux albums, l'un en anglais, courant mars, et l'autre en français, en septembre. Des collaborations prestigieuses, dont des morceaux potentiellement écrits par Jean-Jacques Goldman, sont attendues.

• Michel Polnareff – Sexcetera

Sortie prévue le 28 février 2025.

Accompagné d'une tournée, annoncée comme l'ultime de sa carrière, cet album marque le retour de l'icône sur le devant de la scène. Sur le premier titre éponyme, il fait appel à des sonorités très contemporaines : une mélodie simple sur des accords souvent convoqués par la pop, une œuvre dans l'air du temps.

• Angèle

La chanteuse belge travaille sur son troisième album studio, une œuvre promettant d'explorer la pop moderne avec la sensibilité qui la caractérise.

• Renaud

Prévu pour la fin de l'année, ce 17e album mêlera récits personnels et commentaires politiques dans un style fidèle à l'artiste engagé.

• MC Solaar – Triptyque : Balade astrale

Sortie prévue : 13 décembre 2025

Le poète du rap français revient avec un projet explorant de nouvelles sonorités et une prose toujours aussi captivante.

Il convient toutefois de souligner que certaines sorties restent en attente de confirmation et que les dates annoncées sont susceptibles d'évoluer.

Les rumeurs et spéculations

Plusieurs autres artistes suscitent l'attente :

Beyoncé et Harry Styles pourraient faire leur retour avec des albums encore non confirmés.

Julien Clerc, Vanessa Paradis, et Stromae laissent entrevoir des projets musicaux pour 2025.

Des icônes françaises comme Indochine, Mylène Farmer, Orelsan, Louane, et Bigflo & Oli pourraient également enrichir cette année déjà prometteuse.