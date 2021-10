Hors Normandie. 10 des albums les plus attendus de 2019

Rihanna : La native des Barbades sera de retour cette année avec un neuvième album qui s'annonce davantage reggae. Après avoir mis de côté sa carrière de chanteuse pour se consacrer au cinéma et à sa marque de cosmétique, elle est très attendue par tous ses fans.

Adèle : l'artiste qui souffre des cordes vocales a pris du temps pour se reposer et enregistre en ce moment même son quatrième album. Très peu d'informations ont filtré à son sujet, mais si l'on croit les dires de ses proches il devrait être sorti pour noël et ainsi garnir les sapins.

Lady Gaga : 2018 a été marquée par le retour sur le devant de la scène de Lady Gaga, grâce notamment à la bande originale et à son rôle de premier plan dans le film "A star is born". Ces dernières années ont été compliquées pour Gaga, elle avait notamment dû stopper sa tournée mondiale à cause d'une fibromyalgie. Elle travaille en ce moment avec la productrice Sophie qui a collaboré, entre autres, avec Madonna.

Ariana Grande : La belle chanteuse Américaine qui a été bouleversée par la mort de son ex Mac Miller et sa rupture avec Pete Davidson a décidé de se plonger à corps perdu dans la musique pour soigner ses maux. Ariana Grande a déjà dévoilé 2 tubes extraits de son prochain album qui s'annonce déjà comme étant un carton en devenir.

M. Pokora : Alors qu'il se faisait discret depuis quelques mois il a créé la surprise en novembre dernier en annonçant une tournée qui débutera en octobre 2019. Depuis il ne cesse de dévoiler, sur instagram, des clichés pris en studio lors de session d'enregistrement. Si l'on se fie aux dates de tournée, l'album devrait sortir en début d'année ou mi-2019. Voilà qui devrait réjouir les Pokofans !

Lana del Rey : On a déjà le nom, la date et même des extraits du quatrième album de Lana del Rey. Il sera baptisé "Norman Fucking Rockwell" et est prévu pour le 29 mars. Un album qui devrait avoir des sonorités aériennes un peu comme son quatrième opus "Ultraviolence" considérés par beaucoup de fans comme étant le meilleur.

Dido : L'artiste Britannique a vendu des dizaines de millions d'albums mais depuis 2013 plus rien. L'album est annoncé pour le 8 mars et s'intitule "Still on my mind". Une tournée mondiale est prévue pour l'occasion, cela fait 17 ans qu'elle n'est pas passée par la France. La Londonienne sera à l'Olympia le 21 mai.

PNL : L'attente devient longue pour les fans d'Ademo et NOS. Après avoir sorti 2 titres, cet été, censés annoncer un quatrième album, les deux frères originaires de Corbeil-Essones semblent s'être volatilisés. Même si les théories et rumeurs vont bon train, les jours passent, et les fans semblent de moins en moins croire à la sortie du quatrième opus. Mais pas de panique l'album devrait bel et bien être pour cette année.

Avril Lavigne : Elle aussi a disparu des écrans radars. La Canadienne a été contrainte de délaisser la musique pour combattre la maladie de Lyme pendant plusieurs années. Le 27 septembre 2018 elle a dévoilé le premier extrait de son album qui sort le 15 février "Head above water". Son dernier titre sorti pour les fêtes prouve, si l'on en doutait, qu'elle n'a rien perdu de sa superbe.

The Weeknd : C'est lors d'un concert à Toronto que The Weeknd a dévoilé travailler sur "Chapter 6" son quatrième album studio. L'album, attendu cette année, devrait contenir des collaborations prestigieuses si l'on se fie aux tracklists de ses précédents projets (Daft Punk, Lana del Rey, Kendrick Lamar...).