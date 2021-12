Caen. Angèle replonge en enfance avec le clip de Flou

Tout va bien pour Angèle. La jeune chanteuse Belge vient de voir son premier album Brol certifié disque de diamant et s'apprête à reprendre sa tournée des Zéniths. Elle passera notamment par le Zénith de Rouen/Grand Quevilly le jeudi 23 janvier et par le Zénith de Caen le 7 février 2020.

Et d'ailleurs elle profite de son petit break entre la tournée des festivals et celle qui va reprendre fin septembre pour dévoiler son nouveau clip Flou. Cette nouvelle vidéo mixe des images d'avant, lorsqu'elle était enfant, et des images d'aujourd'hui où elle est confrontée au succès. On la voit aussi entourée de Damso, Mc Solaar ou encore de son frère Roméo Elvis.

Pour prendre vos billets et voir Angèle en concert rendez-vous ici.