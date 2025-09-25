Musique. Taylor Swift sort un documentaire au cinéma pour la sortie de son album !

The Life of a Showgirl, nouvel album de Taylor Swift, sortira dans les bacs vendredi 3 octobre. Il bat déjà un record puisque c'est l'album le plus précommandé de tous les temps sur Spotify !

Les coulisses de la création

Pour accentuer l'événement, un film documentaire va sortir le week-end de la sortie au cinéma ! Projeté dans le monde entier, le film intitulé The official release party of a showgirl nous montrera les coulisses de la création de The Life of a Showgirl avec des confidences exclusives de Taylor Swift. Vous verrez aussi des clips en avant-première. Le film dure 1h29.

La bonne nouvelle, c'est que la France est concernée par ces projections et la Normandie fait partie des territoires concernés. Vous pourrez y assister samedi 4 et dimanche 5 octobre à l'UGC ciné cité de Mondeville (près de Caen) et au Kinepolis de Rouen. Les préventes des billets ont déjà commencé et certaines séances sont déjà bien remplies, ne tardez pas !