En ce moment On top of the world Imagine Dragons
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Taylor Swift sort un documentaire au cinéma pour la sortie de son album !

Loisir. Taylor Swift sortira son 12e album "The Life of a Showgirl" la semaine prochaine. Pour l'occasion, elle sortira un documentaire à voir au cinéma dans les jours suivant la sortie de l'album. 

Publié le 25/09/2025 à 14h25 - Par Laure
Musique. Taylor Swift sort un documentaire au cinéma pour la sortie de son album !
Taylor Swift célèbre son nouvel album au cinéma. - Taylor Swift

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

The Life of a Showgirl, nouvel album de Taylor Swift, sortira dans les bacs vendredi 3 octobre. Il bat déjà un record puisque c'est l'album le plus précommandé de tous les temps sur Spotify !

Les coulisses de la création

Pour accentuer l'événement, un film documentaire va sortir le week-end de la sortie au cinéma ! Projeté dans le monde entier, le film intitulé The official release party of a showgirl nous montrera les coulisses de la création de The Life of a Showgirl avec des confidences exclusives de Taylor Swift. Vous verrez aussi des clips en avant-première. Le film dure 1h29.

La bonne nouvelle, c'est que la France est concernée par ces projections et la Normandie fait partie des territoires concernés. Vous pourrez y assister samedi 4 et dimanche 5 octobre à l'UGC ciné cité de Mondeville (près de Caen) et au Kinepolis de Rouen. Les préventes des billets ont déjà commencé et certaines séances sont déjà bien remplies, ne tardez pas !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Taylor Swift sort un documentaire au cinéma pour la sortie de son album !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple