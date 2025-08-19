En ce moment Les filles, les meufs MARGUERITE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Musique. Taylor Swift, Blackpink, Stromae : quels sont les albums les plus attendus de la rentrée 2025 ?

Société. La rentrée 2025 s'annonce explosive pour les amateurs de musique. Entre stars internationales et révélations francophones, les prochains mois seront rythmés par une scène musicale riche et éclectique.

Publié le 19/08/2025 à 12h22 - Par Aline
Musique. Taylor Swift, Blackpink, Stromae : quels sont les albums les plus attendus de la rentrée 2025 ?
Cette année, la rentrée musicale sera marquée par le retour de grandes stars et l'émergence de nouveaux talents. - Instagram - @taylorswift @johnshearer @gettyimages

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors que l'été va s'achever, les mélomanes vont s'apprêter à découvrir une vague de nouveautés. Entre retours spectaculaires et premiers projets prometteurs, la rentrée musicale s'annonce riche. Tour d'horizon des sorties qui font déjà vibrer les fans.

Florent Pagny : "Grandeur Nature"

Le 12 septembre, Florent Pagny dévoilera un album de 17 titres, dont 6 interludes, porté par des collaborations de prestige avec Vianney, Marc Lavoine et Jacques Venerus.

Taylor Swift : "The Life of a Showgirl"

Attendu pour octobre, le nouvel opus de Taylor Swift comptera 22 chansons, dont un duo avec Sabrina Carpenter, le tout produit par le célèbre Max Martin.

Blackpink : "Born to Shine"

Le groupe sud-coréen devrait créer l'événement avec un album encore mystérieux, porté par des rumeurs de collaborations avec Rosalía et Pharrell Williams.

Marguerite

Révélée par la Star Academy, Marguerite prépare la sortie de son premier disque à l'automne, après le succès fulgurant de son single Les filles, les meufs.

Aya Nakamura 

Aya Nakamura prépare une nouvelle sortie prévue en novembre, avec plusieurs collaborations internationales qui devraient consolider son influence mondiale.

Stromae

Selon plusieurs rumeurs, Stromae pourrait faire son grand retour en fin d'année avec un projet visuel et conceptuel, trois ans après son album "Multitude".

Angèle : "Papillons"

La chanteuse belge prépare Papillons, un disque qui mêlera titres en français et en anglais, et qui marquera une nouvelle étape dans son univers artistique.

Qu'ils soient confirmés ou entourés de mystère, ces projets rythmeront la fin d'année et devraient marquer les playlists. Une chose est sûre : la rentrée musicale 2025 s'annonce déjà inoubliable.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
Canne de volant de voiture
Canne de volant de voiture Villeneuve-d'Ascq (59491) 15€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaques de cuisson
Plaques de cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 25€ Découvrir
Thermomix TM6 noir
Thermomix TM6 noir Chambaron-sur-Morge (63200) 800€ Découvrir
Mini-pelle Kubota U27-4
Mini-pelle Kubota U27-4 Audincourt (25400) 14 999€ Découvrir
Tuyau microporeux 7,50 m neuf
Tuyau microporeux 7,50 m neuf Le Genest-Saint-Isle (53940) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Musique. Taylor Swift, Blackpink, Stromae : quels sont les albums les plus attendus de la rentrée 2025 ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple