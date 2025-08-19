Musique. Taylor Swift, Blackpink, Stromae : quels sont les albums les plus attendus de la rentrée 2025 ?

Alors que l'été va s'achever, les mélomanes vont s'apprêter à découvrir une vague de nouveautés. Entre retours spectaculaires et premiers projets prometteurs, la rentrée musicale s'annonce riche. Tour d'horizon des sorties qui font déjà vibrer les fans.

Florent Pagny : "Grandeur Nature"

Le 12 septembre, Florent Pagny dévoilera un album de 17 titres, dont 6 interludes, porté par des collaborations de prestige avec Vianney, Marc Lavoine et Jacques Venerus.

Taylor Swift : "The Life of a Showgirl"

Attendu pour octobre, le nouvel opus de Taylor Swift comptera 22 chansons, dont un duo avec Sabrina Carpenter, le tout produit par le célèbre Max Martin.

Blackpink : "Born to Shine"

Le groupe sud-coréen devrait créer l'événement avec un album encore mystérieux, porté par des rumeurs de collaborations avec Rosalía et Pharrell Williams.

Marguerite

Révélée par la Star Academy, Marguerite prépare la sortie de son premier disque à l'automne, après le succès fulgurant de son single Les filles, les meufs.

Aya Nakamura

Aya Nakamura prépare une nouvelle sortie prévue en novembre, avec plusieurs collaborations internationales qui devraient consolider son influence mondiale.

Stromae

Selon plusieurs rumeurs, Stromae pourrait faire son grand retour en fin d'année avec un projet visuel et conceptuel, trois ans après son album "Multitude".

Angèle : "Papillons"

La chanteuse belge prépare Papillons, un disque qui mêlera titres en français et en anglais, et qui marquera une nouvelle étape dans son univers artistique.

Qu'ils soient confirmés ou entourés de mystère, ces projets rythmeront la fin d'année et devraient marquer les playlists. Une chose est sûre : la rentrée musicale 2025 s'annonce déjà inoubliable.