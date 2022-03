The Voice: Qui sont les qualifiés pour les grands shows en direct ?

Equipe Zazie

A l’issu des deux sessions d’Epreuve ultime, Zazie a qualifié la normande Lena Woods grâce à sa reprise remarquable de La nuit je mens d’Alain Bashung. Une prise de risque technique énorme qui a payé pour la belle et sa harpe. Sol a également su sortir son épingle du jeu puisque Zazie l’a sélectionné pour continuer l’aventure à ses côtés. Sa reprise Des armes de Léo Férré a touché Zazie qui avait du mal à se remettre de ses émotions...Le discret Clément Verzi s’est fait une place dans l’aventure The Voice. Zazie l’a également sélectionné grâce à son étonnante reprise de Maman de Louane, bien loin de la version originale…L'autre normande de cette 5 ème saison de l'émission The Voice, Philippine a finalement rejoint l’équipe de Zazie puisqu'elle est son talent volé à l’équipe de Florent Pagny !

Equipe Mika

Le trio Arcadian a performé sur We are Young de Fun feat Janelle Monae. Une chanson risqué pour les trois garçons qui ont finalement su convaincre leur coach. Tamara Weber et sa voix enchanteresse sur une chanson de Vance Joy ont procuré l’émotion escomptée chez notre coach Mika qui l’a qualifié pour le reste de l’aventure. La belle Gabriella « a déjà tout d’une star » selon Florent Pagny… C’est également l’avis de Mika qui a décidé de qualifier la jeune femme pour la suite de l’aventure. MB14, anciennement dans l’équipe de Zazie, est le talent volé de Mika ! Sa reprise de Cancer de Stromae l’a bouleversé et lui permet de continuer l’aventure.

Equipe Florent Pagny

Lucyl Cruz a été qualifiée par son coach grâce à son émouvante reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel. La pétillante Amandine s’est qualifiée pour les grands shows en direct sur un titre de France Gall. La Suissesse a su se démarquer aux yeux de son coach face à ses deux concurrentes... Slimane a su convaincre son coach de le choisir en interprétant une magnifique reprise de Formidable de Stromae. Ana Ka est le talent que Florent Pagny a subtilisé à Garou, pour le plus grand plaisir de la jeune femme et de son nouveau coach!

Equipe Garou

Antoine et sa reprise énergique de Heroes de David Bowie on eu raison de Garou qui est tombé sous le charme de la voix rocailleuse de jeune homme. Il continue donc l’aventure…Le timide Alexandre sait tout donner lorsqu’il est sur scène. C’est encore ce qu’il a démontré hier soir sur sa reprise de GoodBye Marylou de Michel Polnareff qui a convaincu son coach. Anahy s’est retrouvée face à deux puissantes voix comme la sienne, mais elle s’est finalement imposée grâce à sa prestation sur Whitney Houston. Pour son plus grand plaisir… Mood c’est le talent volé par Garou à Zazie ! Et c’est avec beaucoup d’émotion que Mood et Zazie se sont séparées, même si la jeune femme était ravie de rejoindre l’équipe du chanteur québécois !