Interviews des 8 derniers talents de l'émission The Voice

C’est l'équipe de Zazie qui ouvre le bal de ce prime dédié à Grégory Lemarchal. Le vainqueur de la Star Academy en 2004 est décédé il y a neuf ans ce 30 avril.



Sol a repris Quoi ma gueule ? de Johnny Hallyday, Clément Verzi s'est illustré sur du Joe Cocker et Lena Woods a pris un risque en revisitant Lettre à France de Michel Polnareff.



Le public a choisi de plébisciter Clément Verzi. Zazie a donc du départager Sol et Lena Woods. Avec beaucoup d’hésitations et de remords, elle choisit de repêcher Sol. La prise de risque de Lena Woods ne s’avère pas payante finalement et la jeune fille quitte l’aventure.



L’équipe de Mika succède ensuite aux "talents" de Zazie. Gabriella tente sa chance avec Aussi libre que moi de Calogero, MB14 reprend Bohemian Rhapsody de Queen sur les conseils de sa petite amie et le groupe Arcadian se lance sur Say Something d'Alex Preston. MB14 remporte le vote du public tandis que Mika est séduit par le trio Arcadian. La première partie de soirée se passe mal pour les chanteuses puisque Gabriella quitte à son tour l’aventure.



L’équipe de Garou passe en troisième position, avec Antoine qui crève l’écran sur Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Alexandre interprète Être à la hauteur d'Emmanuel Moire et Anahy chante Say it ain't so de Murray Head. Le public est séduit et sauve la chanteuse, enfin. Garou, emballé par la reprise des Stones, choisit de conserver Antoine, au détriment d’Alexandre.



Les trois candidats de Florent Pagny viennent clore la soirée. Amandine livre une grosse prestation scénique avec Cheap Thrills de SIA, Slimane reprend quant à lui Les yeux de la mama de Kendji Girac. Lucyl Cruz est la dernière à passer avec Men in the Mirror de Michael Jackson. Slimane est à nouveau sauvé par le public. Florent Pagny de son côté choisit de sauver Amandine, et doit laisser filer Lucyl Cruz.





