The Voice : Qui ne sera pas de la partie samedi prochain sur TF1 ?

Du talent, ils en ont des tonnes ! Malheureusement, à ce niveau de compétition, les choix sont de plus en plus difficiles pour les coachs et pour vous aussi, lors de vos votes. Verdict ? De véritables pépites quittent l’aventure ! Voici ceux qui sont partis ce soir :



Lena Woods



La première à avoir quitté l’aventure ce soir, s’appelle Léna Woods. Elle nous avait interprété un titre de Michel Polnareff « Lettre à France », en prenant beaucoup de risques ! Car elle n’était pas du tout habituée à chanter en Français. Si la prestation a beaucoup plu, cela n’a pas suffi pour que le public et les coachs la sauvent. C’était donc la dernière fois que Léna Woods jouait sa place. L’équipe de Florent Pagny se compose donc maintenant de Sol et de Clément Verzi.





Gabriella

Lorsqu’il a du faire un choix entre Arcadian et Gabriella, Mika a finalement tranché pour les Arcadian mais ce n’était pas un moment facile pour lui. Gabriella avait livré une prestation réellement spectaculaire sur une chanson de Calogero mais pourtant, elle n’a pas réussi à convaincre le public ou son coach de la garder. C’est ça de jouer à un niveau de compétition si élevé ! Personne n’est à l’abri de partir. L’équipe de Mika, se sont maintenant deux garçons : Arcadian et MB14, sauvé par les téléspectateurs.





Alexandre



La semaine prochaine, Alexandre ne sera pas de la partie. Il nous a quitté au profit d’Antoine et d’Anahy. Anahy a été sauvée par le public et Antoine par son coach Garou, ce qui ne laissait plus de place pour Alexandre, bien qu’il ait vraiment tout donné ce soir pour être choisi. Encore une fois, le niveau extrêmement élevé du concours a joué des tours à un très talentueux chanteur !



Lucyl Cruz



Lucyl Cruz ne sera pas non plus avec nous samedi prochain, puisqu’elle n’a été sauvée ni par Florent Pagny, ni par le public. Son incroyable prestation sur « Man in the mirror» de Michael Jackson n’aura pas suffi pour rester dans l’aventure.