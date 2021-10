The Voice : Le grand gagnant de The Voice est… Slimane !

Les quatre finalistes ont une nouvelle fois montré qu’ils méritaient tous cette place en finale. Samedi soir, le public avait la lourde charge de départager ces quatre talents exceptionnels. Avant l’annonce des résultats, les coachs tiennent à dire à quel point ils sont tous fiers de leurs quatre talents.

Mais trêve de suspense, Nikos a les résultats dans les mains… Après quinze semaines de compétition, la plus belle voix de France 2016 est… Slimane ! Le protégé de Florent Pagny remporte donc cette cinquième édition avec 33% des votes. Après Stéphan Rizon, Florent Pagny emmène pour la deuxième fois son protégé jusqu’à la première place du podium.



Les trois autres finalistes n'ont toutefois pas démérité. Ils ont tous livrés des prestations exceptionnelles tout au long de la soirée. Ils ont tous obtenu les soutien de leur public. MB14 a ainsi réuni 24% des voix. Il est suivi de très près par Antoine avec 22% des suffrages.Clément Verzi arrive juste derrière avec 21% des votes.



Une finale pleine de talent



Depuis le 30 janvier dernier, de nombreux talents se sont succédé sur la scène de The Voice. Lors des auditions à l’aveugle, une poignée d’entre eux a particulièrement retenu l’attention des quatre coachs. Un style inimitable, un grain de voix particulier, une voix exceptionnelle et des interprétations pleines de justesse… voici les ingrédients qui ont permis à Clément Verzi, Slimane, MB14 et Antoine de se hisser jusqu’à la finale de cette cinquième édition de The Voice. Chacun d’entre eux a su montrer tout au long de l’aventure toute l’étendue de son talent. Mais un seul d’entre eux pouvait monter sur la première marche du podium…



Quatre artistes exceptionnels



A l’ouverture de cette finale de The Voice, les quatre finalistes ont chanté à tour de rôle leur solo avant de partager la scène avec leur coach respectif et un artiste invité. Michel Polnareff, Vianney, Christophe Maé et Kendji Girac ont partagé la scéne avec nos quatre finalistes, le temps d'un duo exceptionnel. Antoine a ainsi fait une reprise étonnante et grandiose de La Foule d’Edith Piaf, MB14, lui, a renoué avec sa Loop Station sur In the Air Tonight de Phil Collins. Clément Verzi, lui, a choisi d’interpréter Un Homme Heureux de William Sheller. Et Slimane a une nouvelle fois misé sur la chanson française avec Tout le monde y pense de Francis Cabrel. Au final, un dernier prime exceptionnel où se sont illustrés quatre artistes de talent.