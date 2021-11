Buzz. Les critiques au sujet des paroles de ses hits agacent Aya Nakamura

Invitée du Carpool Karaoké, Aya Nakamura a avoué à Camille Combal que les critiques au sujet des paroles de ses chansons commençaient à l'agacer.

Dans le nouveau programme de TF1, Camille Combal invite un artiste à monter avec lui en voiture et l'interview se fait en roulant.

Après Maitre Gims ou encore Angèle, c'est Aya Nakamura qui s'est installée dans le véhicule de TF1. Alors qu'on avait découvert il y a peu une vidéo satirique opposant Alexandre Astier à Aya Nakamura, la chanteuse a reconnu que ces critiques incessantes devenaient lassantes.

"On me pose jamais cette question-là, mais elle veut dire ça. C'est 'Pourquoi tu parles pas français et ça marche autant ?' En gros c'est 'ça veut dire quoi tes paroles ? On comprend rien. C'est n'importe quoi. Après ouais j'avoue, franchement des fois, je fais pas d'effort !", reconnaît toutefois l'interprète de Pookie et Jaja.

Aya Nakamura cumule plus d'un milliard de streams sur YouTube. Et en français ou non, difficile de passer à côté !