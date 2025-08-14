En ce moment À qui le tour JECK & CARLA
Musique. Stromae annonce une collaboration explosive avec un DJ allemand

Société. Le chanteur belge Stromae dévoile un premier extrait de sa nouvelle chanson, prévue pour la fin du mois d'août, en collaboration avec l'une des icônes électro allemande.

Publié le 14/08/2025 à 19h11 - Par Aline
Musique. Stromae annonce une collaboration explosive avec un DJ allemand
Stromae va dévoiler un titre inédit, en collaboration avec Paul Kalkbrenner, l'une des icônes électro allemande. - Instagram - @stromae @lydie.bonhomme

Depuis l'arrêt prématuré de sa tournée Multitude, Stromae distille ses retours par touches. Après un duo remarqué avec Pomme, sur Ma meilleure ennemie dans le cadre de la bande originale de la deuxième saison de la série animée Arcane, puis une apparition sur l'album de Burna Boy, l'artiste prépare désormais un nouveau titre explosif.

Une alliance électro inattendue

Cette fois, il s'associe à Paul Kalkbrenner, référence mondiale de la scène électronique. Dans un teaser publié sur les réseaux sociaux, on aperçoit le DJ appeler Paul Van Haver (alias Stromae) avant que quelques notes et paroles inédites résonnent : "Que ce soit clair oui, un peu comme un fou je l'aime."

Une sortie attendue pour la fin de l'été

Le morceau sortira le 29 août et pourrait figurer sur le futur album de Paul Kalkbrenner, The Essence, prévu le 10 octobre. Si cette collaboration réjouit déjà les fans et les artistes, elle ne laisse pas entrevoir, pour l'instant, un retour de Stromae sur scène.

