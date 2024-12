Musique. Stromae de retour à la télévision avec "Multitude, le film" sur TMC

Alors qu'il avait dû arrêter sa dernière tournée en mai 2023 à cause de son état de santé, Stromae a annoncé une très bonne nouvelle à ses fans : la diffusion de Multitude, le film vendredi 6 décembre en prime time sur TMC avant d'être disponible sur YouTube le 14 décembre prochain.

Ce film propose de s'immerger dans la tournée du chanteur belge. Une tournée qui avait suivi la sortie de l'album Multitude, certifié disque d'or en France une semaine. L'opus cumule aujourd'hui 1,1 milliard de streams et plus de 870 000 ventes dans le monde, faisant de Stromae l'un des artistes francophones les plus écoutés à l'internationale.

Multitude, le film a été conçu à partir de vidéos tournées dans une vingtaine de lieux pendant sa tournée en 2023 mais aussi d'images de synthèse. L'artiste a voulu remercier ses fans qui ont été bienveillants et compréhensifs quant à l'arrêt de sa tournée en proposant ce film immersif, réalisé par Cyprien Delire et Luc Van Haver, le frère du chanteur.

Stromae qui n'a pas arrêté la musique pour autant puisqu'il a sorti le 23 novembre dernier un nouveau titre avec la chanteuse Pomme, intitulé Ma meilleure ennemie. Le hit a d'ailleurs été la chanson interprétée en français la plus écoutée en 24 heures sur Spotify à sa sortie.