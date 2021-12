Hors Normandie. Un documentaire sur Jenifer sera diffusé en Octobre sur TMC

Jenifer est de retour pour la nouvelle saison de The Voice, alors qu'elle continue le jury de The Voice Kids. Elle est aussi de retour sur le plan musical avec un nouvel album qui sortira le 26 octobre 2018, et qui s'appellera "Nouvelle page".

À l'intérieur, le single qui cartonne en ce moment en radio, 3ème de la Tendance List du 22 septembre 2018, le classement de vos hits préférés : "Notre idylle".

Pour couronner cette actualité débordante, Jenifer sera la star d'un documentaire qui lui sera entièrement consacré et qui sera diffusé le mardi 16 octobre 2018 sur TMC.

Qui est-elle vraiment ? Quelle adolescente était-elle ? Comment concilier vie privée et célébrité ? Comment a-t-elle traversé les bons et les moins bons moments de sa carrière ? Sa famille, comme sa mère Christine, sa cousine Coralie, ou Charlotte et Mathieu ses amis les plus proches nous diront tout.

Vous verrez aussi des personnalités parler de Jenifer, comme Nikos Aliagas, Marc Lavoine ou Christophe Willem.