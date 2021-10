Hors Normandie. Après Chris et Orelsan en décembre, TMC diffusera le concert de Calogero

TMC s'est lancé depuis 2017 dans la diffusion en direct de concerts d'artistes français. L'audience est très inégale allant d'Orelsan avec 282 000 téléspectateurs en décembre 2018 à Indochine et 990 000 spectateurs en novembre 2018.

Pour débuter l'année 2019, TMC a décidé de miser sur Calogero et son passage à l'Olympia. Le chanteur a vendu plus de 400 000 albums de "Liberté Chérie". Rendez-vous pour son live le mardi 22 janvier 2019 à 21h. Les Normands pourront aussi avant cela le voir sur la scène du zénith de Caen le jeudi 10 janvier 2019 et le dimanche 27 janvier 2019 au zénith de Rouen.

