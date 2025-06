Musique. Taylor Swift partage un indice qui relance les rumeurs sur son prochain album

Taylor Swift n'a pas fini de faire parler d'elle. Ces derniers jours, la popstar américaine a publié sur son site officiel une lettre écrite à la main pour annoncer une victoire symbolique : elle a officiellement récupéré les droits des enregistrements originaux (les "masters") de ses six premiers albums. Un geste fort, après des années de litiges très médiatisés.

Mais au-delà de cette victoire, un détail a très vite attiré l'œil des fans. Dans une phrase de la lettre, la chanteuse écrit : "Thiiiiiiiiiiiis close to", "siiii proche de", en français. Un mot étiré à l'extrême, et qui compte précisément douze "i". Pour les Swifties, ce n'est pas un hasard : ce chiffre ferait écho à son prochain disque, très attendu, le douzième de sa carrière, qui succéderait à The Tortured Poets Department sorti en avril 2024.

Une communauté toujours en alerte

Ce n'est pas la première fois que la chanteuse joue avec les codes, les symboles et les chiffres. Chaque sortie est l'occasion pour sa communauté de décrypter ses messages, ses tenues ou même les motifs présents dans ses clips. Et cette fois encore, les fans semblent persuadés que Taylor prépare une nouvelle ère.

Depuis la sortie de The Tortured Poets Department en avril 2024, la chanteuse n'a cessé d'alimenter l'intérêt du public avec sa tournée colossale, The Eras Tour, et une présence constante dans les médias. Alors que l'année 2025 semble plus calme sur le plan musical, cette lettre vient relancer la machine à rumeurs.

Pour l'heure, aucune date ni information officielle n'a été révélée concernant un éventuel nouvel album. Mais l'effervescence autour de cette simple expression en dit long sur la force du lien entre l'artiste et son public. Taylor Swift sait mieux que personne entretenir le mystère, et capitaliser sur l'attente. Qu'il arrive demain, dans un mois ou à la fin de l'année, le douzième album de Taylor Swift est déjà l'un des événements musicaux les plus attendus de 2025.