Hors Normandie. Taylor Swift présente "Gorgeous" extrait de son nouvel album

Taylor Swift avait préparé ses fans à la sortie imminente d'un nouveau titre en publiant un court extrait du morceau sur Instagram. En moins de 24h, le teaser cumulait plus de 2,6 millions de vues.

Après "Look What You Made Me Do", aux paroles sombres, en août 2017, et le plus léger "Ready For It", dédié à son petit-ami le comédien britannique Joe Alwyn, en septembre 2017, la chanteuse propose cette fois une mélodie au refrain accrocheur.

Le single est d'ores et déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal.