Hors Normandie. Le nouvel album de Taylor Swift sort ce vendredi 23 août

C'est comme un nouveau départ pour Taylor Swift, après avoir dévoilé des aspects un peu plus sombres de sa personne sur son précédent album "Reputation" sorti il y a deux ans, la chanteuse est de retour dans les bacs ce vendredi 23 Août avec "Lover", un disque à la fois pop et bercé par l'amour.

Tendance Ouest vous a déjà partagé quelques extraits de cet album comme "Me" (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) ou encore "You Need To Calm Down" dont le clip très coloré a été dévoilé au début de l'été. 2 autres titres sont connus du grand public : "The Archer" et plus récemment "Lover", un morceau aux aspects country dans lequel Taylor raconte sa liaison amoureuse avec l'acteur britannique Joe Alwyn.

Au premier regard de ces 18 titres nous pouvons déjà imaginer que d'autres histoires d'amours feront surface dans "The Man" ou même "London Boy". Ces réponses nous les aurons ce 23 Août !

Voici la tracklist de "Lover" :

1. "I Forgot That You Existed"

2. "Cruel Summer"

3. "Lover"

4. "The Man"

5. "The Archer"

6. "I Think He Knows"

7. "Miss Americana & the Heartbreak Prince"

8. "Paper Rings"

9. "Cornelia Street"

10. "Death by a Thousand Cuts"

11. "London Boy"

12. "Soon You'll Get Better" (featuring Dixie Chicks)

13. "False God"

14. "You Need to Calm Down"

15. "Afterglow"

16. "Me!" (featuring Brendon Urie of Panic! at the Disco)

17. "It's Nice to Have a Friend"

18. "Daylight"

Dans quelques jours Taylor Swift nous ouvrira à la fois son cœur et son carnet rose à travers ses chansons. Sachez que la veille de la parution de "Lover", Taylor a planifié un rendez-vous en live sur la plateforme Youtube. Programmé ce jeudi 22 Août à 23h la star nous apportera sûrement de précieux indices sur son actualité musicale ou encore sur les rumeurs la concernant.

Le lien du live est déjà disponible sur son compte Youtube officiel => ici. A vos claviers !

