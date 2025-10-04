En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Taylor Swift revient en showgirl et fait trembler le monde de la musique

Culture. Taylor Swift ne s'arrête jamais. Un an après son carton planétaire "The Tortured Poets Department", la star revient avec un nouvel album déjà très attendu…

Publié le 04/10/2025 à 13h32 - Par CD
Musique. Taylor Swift revient en showgirl et fait trembler le monde de la musique
Avec ce look de showgirl, Taylor Swift illustre la thématique de son 13e album studio. - TS/Republic

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avec "The Life of a Showgirl", son treizième album studio, la chanteuse prend un nouveau virage artistique. Elle délaisse l'image de l'auteure intimiste pour se réinventer en showgirl captivante, prête à offrir un véritable spectacle musical. Plus affirmée que jamais, Taylor Swift s'affiche en femme puissante, prête à transformer ses expériences personnelles en hymnes pop universels.

Max Martin & Shellback aux manettes et un duo avec Sabrina Carpenter

L'opus compte 12 titres et un duo très attendu avec Sabrina Carpenter. Il a été produit par deux poids lourds de la pop mondiale : Max Martin, le Suédois discret derrière les carrières de Britney Spears (…Baby One More Time), Katy Perry (Roar), The Weeknd (Blinding Lights) ou encore Taylor elle-même (Shake It Off), et Shellback (Johan Schuster), autre génie suédois, artisan de tubes pour Pink (So What), Maroon 5 (Moves Like Jagger) ou encore Swift (We Are Never Ever Getting Back Together). Avec ces deux faiseurs de hits aux manettes, la promesse est claire : un album calibré pour dominer les charts.

Premier single dévoilé : The Fate of Ophelia. Un titre puissant, à la fois pop et théâtral, qui annonce un disque plus scénique, plus audacieux mais toujours fidèle à la signature de Taylor. On y retrouve son piano rétro funk, devenu une véritable marque de fabrique, associé à des refrains taillés pour les stades.

Une icône culturelle au sommet après The Eras Tour

Après avoir électrisé le monde avec The Eras Tour — plus de 150 concerts à guichets fermés, dont six dates complètes en France en 2024 — Taylor Swift confirme qu'elle est bien plus qu'une chanteuse : une icône culturelle. Couronnée Personnalité de l'année par le magazine Time en 2023, la native de Pennsylvanie s'impose aujourd'hui comme l'une des artistes les plus influentes de l'histoire de la pop.

Et la bonne nouvelle, c'est que son nouveau single The Fate of Ophelia est déjà à écouter sur Tendance Ouest. 

Galerie photos
La pop star en meneuse de revue. - TS/Republic Une nouvelle ère glamour. - TS/Republic

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
Passerelle APsystems
Passerelle APsystems Hettange-Grande (57330) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Taylor Swift revient en showgirl et fait trembler le monde de la musique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple