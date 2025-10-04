Musique. Taylor Swift revient en showgirl et fait trembler le monde de la musique

Avec "The Life of a Showgirl", son treizième album studio, la chanteuse prend un nouveau virage artistique. Elle délaisse l'image de l'auteure intimiste pour se réinventer en showgirl captivante, prête à offrir un véritable spectacle musical. Plus affirmée que jamais, Taylor Swift s'affiche en femme puissante, prête à transformer ses expériences personnelles en hymnes pop universels.

Max Martin & Shellback aux manettes et un duo avec Sabrina Carpenter

L'opus compte 12 titres et un duo très attendu avec Sabrina Carpenter. Il a été produit par deux poids lourds de la pop mondiale : Max Martin, le Suédois discret derrière les carrières de Britney Spears (…Baby One More Time), Katy Perry (Roar), The Weeknd (Blinding Lights) ou encore Taylor elle-même (Shake It Off), et Shellback (Johan Schuster), autre génie suédois, artisan de tubes pour Pink (So What), Maroon 5 (Moves Like Jagger) ou encore Swift (We Are Never Ever Getting Back Together). Avec ces deux faiseurs de hits aux manettes, la promesse est claire : un album calibré pour dominer les charts.

Premier single dévoilé : The Fate of Ophelia. Un titre puissant, à la fois pop et théâtral, qui annonce un disque plus scénique, plus audacieux mais toujours fidèle à la signature de Taylor. On y retrouve son piano rétro funk, devenu une véritable marque de fabrique, associé à des refrains taillés pour les stades.

Une icône culturelle au sommet après The Eras Tour

Après avoir électrisé le monde avec The Eras Tour — plus de 150 concerts à guichets fermés, dont six dates complètes en France en 2024 — Taylor Swift confirme qu'elle est bien plus qu'une chanteuse : une icône culturelle. Couronnée Personnalité de l'année par le magazine Time en 2023, la native de Pennsylvanie s'impose aujourd'hui comme l'une des artistes les plus influentes de l'histoire de la pop.

