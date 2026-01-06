Musique. Ecoutez le nouveau titre des Enfoirés écrit par Santa

Après une année 2025 marquée par des ventes historiquement basses, Les Enfoirés comptent sur l'édition 2026 pour relancer la mobilisation en faveur des Restos du Cœur. Un enjeu majeur pour l'association, confrontée depuis plusieurs années à de graves difficultés financières.

Le spectacle se tiendra à l'Accor Arena de Paris du 13 au 19 janvier, avec l'arrivée de nouveaux visages populaires comme Marine et Helena, révélées par la Star Academy. Autre nouveauté : l'album du concert sera proposé en précommande, une première pour la troupe.

Côté musique, deux titres marqueront ce cru 2026. Un hymne signé Gaëtan Roussel et Renaud Rebillaud sera dévoilé sur scène avant une sortie sur l'album au printemps.

Mais c'est surtout Tout se casse, composé par Santa, qui s'impose comme la chanson phare de l'édition. Le titre s'ouvre sur le discours emblématique de Coluche, rappelant l'ADN des Restos du Cœur.

Très médiatisée ces derniers mois, Santa pourrait donner un nouvel élan aux ventes. Il faut savoir que quelques billets supplémentaires pour les dates parisiennes seront remis en vente prochainement.