En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Ecoutez le nouveau titre des Enfoirés écrit par Santa

Culture. Très attendue, la participation de Santa marque un tournant pour Les Enfoirés. Le titre "Tout se casse", dévoilé ce week-end, s'impose comme l'hymne fort de cette édition 2026.

Publié le 06/01/2026 à 16h48 - Par Kevin
Musique. Ecoutez le nouveau titre des Enfoirés écrit par Santa
Le nouvel hymne des Enfoirés 2026 vient d'être dévoilé. Ecrit par Santa, il s'intitule "Tout se casse".

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après une année 2025 marquée par des ventes historiquement basses, Les Enfoirés comptent sur l'édition 2026 pour relancer la mobilisation en faveur des Restos du Cœur. Un enjeu majeur pour l'association, confrontée depuis plusieurs années à de graves difficultés financières.

Le spectacle se tiendra à l'Accor Arena de Paris du 13 au 19 janvier, avec l'arrivée de nouveaux visages populaires comme Marine et Helena, révélées par la Star Academy. Autre nouveauté : l'album du concert sera proposé en précommande, une première pour la troupe.

Côté musique, deux titres marqueront ce cru 2026. Un hymne signé Gaëtan Roussel et Renaud Rebillaud sera dévoilé sur scène avant une sortie sur l'album au printemps.

Mais c'est surtout Tout se casse, composé par Santa, qui s'impose comme la chanson phare de l'édition. Le titre s'ouvre sur le discours emblématique de Coluche, rappelant l'ADN des Restos du Cœur.

Très médiatisée ces derniers mois, Santa pourrait donner un nouvel élan aux ventes. Il faut savoir que quelques billets supplémentaires pour les dates parisiennes seront remis en vente prochainement.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
Lave linge hublot
Lave linge hublot Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 110€ Découvrir
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Ecoutez le nouveau titre des Enfoirés écrit par Santa
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple