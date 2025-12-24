Musique. Santa a été choisie pour écrire l'hymne des Enfoirés 2026

2025 aura été une très grande année pour Santa ! La chanteuse a commencé l'année avec une Victoire de la musique pour son album "Recommence-moi", elle a aussi été choisie pour être la marraine du Téléthon et on apprend en ce mois de décembre que c'est elle qui a écrit et composé l'hymne des Enfoirés qu'on entendra tous en début d'année. Sans oublier sa tournée à succès qui va se poursuivre en 2026.

Troisième année de participation pour Santa

Le titre s'appelle Tout se casse et sortira lundi 5 janvier 2026, à la rentrée. Ce sera la troisième année de participation pour Santa. Les représentations des Enfoirés, "La ballade des Enfoirés", se feront à Paris à l'Accor Arena du 13 au 19 janvier, pour une diffusion en mars sur TF1. Les bénéfices permettent aux Restos du Cœur d'offrir des repas à ceux qui en ont besoin.