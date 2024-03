Télévision. Les Enfoirés ont 35 ans : le concert anniversaire, c'est ce vendredi sur TF1

Les Enfoirés fête leurs 35 ans d'existence. Et c'est tout naturellement que le spectacle consacré aux Restos du Cœur s'appelle "Les Enfoirés 2024 : on a 35 ans !". Il est diffusé vendredi 1er mars sur TF1 à 21h10.

A cette occasion, la troupe s'est agrandie puisqu'elle accueille cette année 52 artistes au total, un record. Les shows ont été enregistrés il y a quelques semaines devant 53 000 spectateurs à l'Arkea Arena de Bordeaux.

Parmi les artistes présents sur scène, nous retrouvons Patrick Bruel et Ycare (l'une des nouvelles recrues) qui ont composé l'hymne 2024 des Enfoirés "On reste". A noter la présence, entre autres, de Patrick Fiori, Lara Fabian, Julien Clerc, Mentissa ou encore Kad Merad et Slimane...

Rappelons que l'an dernier, le concert avait réuni 8,07 millions de téléspectateurs entre 21h13 et 22h39 (source Médiamétrie), une belle vitrine pour l'association qui offre des repas aux personnes dans le besoin. En 2023, les Restos du Cœur en ont distribué 170 millions, selon son président.