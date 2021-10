Alençon. 500 appels chaque mois au 115 dans l'Orne

Comme à chaque fois qu'une telle situation se produit, la vague de grand froid de cette fin février 2018 repose la question de l'hébergement d'urgence des plus démunis. Lundi 26 février 2018 en soirée à Alençon, la préfète de l'Orne Chantal Castelnot s'est rendue au Siao, Service intégré d'accueil et d'Orientation, plus connu du grand public comme étant le centre d'appel 115, géré localement par Coallia.

500 appels chaque mois

Depuis juillet 2017 le nombre d'appel au Siao de l'Orne a augmenté considérablement : il reçoit quelque 500 demandes d'hébergement chaque mois. Mais dans les départements ruraux, contrairement aux grandes métropoles, l'actuelle vague de grand froid n'engendre guère de surfréquentation.

70 % de taux d'occupation

L'Orne était "département pilote" au niveau national, avec un nouveau logiciel qui permet de mieux accueillir les demandeurs et de les répartir sur les différents sites d'accueil du département, voire des départements voisins. Cet accueil d'urgence ne dure que quelques jours, ou plus exactement quelques nuits, entre 17h30 et 8h. Lors de grands froids, il peut se prolonger davantage de jours et il reste ouvert même en journée.

Suivi social

Après l'accueil d'urgence, il s'agit aussi de la prise en compte sociale de la situation des hébergés. Guillaume Lendemaine, coordinateur du Siao 115 de l'Orne :

Chacun est invité à appeler le 115 s'il est en contact avec des personnes en difficulté. En complément, et pour la première fois dans les rues d'Alençon, la Croix Rouge vient de mettre en place des maraudes nocturnes à la rencontre des plus démunis.

