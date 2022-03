Education. Une classe passerelle au lycée Camille Claudel à Caen

Que faire des bacheliers qui ont été refusés sur Parcours sup, plateforme destinée à recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur, à cause de notes trop justes ? Le rectorat de Caen (Calvados) a mis en place au lycée Camille-Claudel, la première classe passerelle. Quatorze élèves ont fait leur rentrée lundi 5 novembre à 14 heures. Cette classe d'un nouveau genre a pour but de les aider à intégrer une formation d'études supérieure. "Vous allez pouvoir progresser et entrer cette fois-ci dans la formation de votre choix", encourage Denis Rolland, recteur de l'académie de Caen.

Un accompagnement personnalisé

Les élèves seront encadrés pendant un an par une équipe d'enseignants de BTS mais également de professionnels. Pour Jean-Marc Cimino, proviseur au lycée Camille-Claudel, c'est une aubaine. "Nous sommes ravis d'accueillir ce groupe d'élèves. Nous allons les aider à choisir leur voie et les orienter au mieux dans l'enseignement supérieur." L'accent est porté sur la communication et l'échange. Les étudiants auront l'opportunité de réaliser des stages dans des entreprises et d'intégrer des cours à la faculté. Cette classe passerelle doit également leur permettre de se représenter sur la plateforme Parcours sup dès son ouverture en janvier prochain.