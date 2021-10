Le-Havre. Au Havre, l'association Atout'Sport se préoccupe de la santé des sportifs

Atout'Sport est une structure unique en France. L'association est née au Havre (Seine-Maritime) en mai 2016. À l'origine, un constat : de nombreux sportifs, même en club, sont livrés à eux-mêmes, en termes de préparation ou pour le suivi de leurs blessures.

A la tête d'Atout'Sport, une figure havraise, Jean-Pierre Hureau, président du HAC de 1979 à 2000. Elle est composée de professionnels de la santé : Caroline Chamond (chirurgien pédiatre à l'HPE), Jean-Marc Poupel (médecin du sport au centre médical François 1er), Violaine Alves (nutritionniste), Cyril Sellier (kinésithérapeute), Mohammed Sall (praticien en sophrologie et préparateur mental) ainsi que Florent Maitrepierre (professeur d'EPS et préparateur physique en collège et à l'Université du Havre).

Prévention médicale

L'association est ouverte à tous les sportifs, même si elle vise principalement les sportifs de haut niveau. Elle travaille notamment en collaboration avec le club de football de Gonfreville-L'Orcher et le club de patinage artistique du Havre. Il s'agit d'apporter au sportif des conseils pour une meilleure pratique de sa discipline, pour se remettre plus vite d'une blessure et pour tenter d'éviter une blessure. "La culture de la prévention médicale et du suivi des sportifs" selon Mansour Boukerrouche, le vice-président d'Atout'Sport :

138 sportifs suivis en 2017

Aout'Sport aide les sportifs dès l'âge de 10 ans. 138 sportifs ont été suivis en 2017. L'association propose deux formules : un suivi individuel (avec bilan de santé, préparation physique et mentale) et une "réathlétisation" (avec préparation physique et mentale). Huit partenaires (Université du Havre, Émergence, EquipSport, Total, SIM, Voyage au cœur de soir, Cryothérapie Deshayes et Service Louedin) permettent à Atout'Sport de proposer ses services à prix réduit.

Atout'Sport (Le Havre) – suivi individuel (120 euros par an) - réathlétisation (95 euros par an) - renseignement au 06 18 53 67 94

