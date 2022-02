Des ouvriers du métro victimes d'un vol à Petit-Quevilly

Heureusement, un témoin avait aperçu un homme fuyant de la place du 8 Mai 1945, à Petit-Quevilly, où était stationnée la camionnette. Une vitre avait été brisée et tout l'intérieur fouillé. Des cartes d'essence ou d'entreprise, un GPS et un porte-feuille avaient disparu. Grâce aux descriptions du témoin, les policiers ont découvert le suspect non loin de là. Il s'était réfugié dans une cage d'escalier. A côté de lui, les policiers ont notamment trouvé le GPS et les cartes volées. Agé de 20 ans, le mis en cause a été placé en garde à vue.