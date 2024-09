Rouen. Gratuité, renforcement du T4, une ligne de plus à Oissel… Des nouveautés sur le réseau Astuce

Quelques nouveautés sur le réseau Astuce ont été détaillées par le président de la Métropole Rouen Normandie, vendredi 6 septembre 2024. "Le T4 fonctionne très bien à tel point qu'il est saturé", a indiqué Nicolas Mayer-Rossignol, qui a annoncé renforcer sa fréquence : un bus toutes les 6 minutes, au lieu de 8, en heures de pointe et un bus toutes les 8 minutes, au lieu de 10, en heure creuse. Une nouvelle ligne est aussi mise en place à Oissel pour permettre de desservir le Centre de rétention administrative et l'école de police qui n'étaient pas accessibles en transports jusqu'à maintenant. Enfin, la gratuité va être expérimentée pendant la foire, le mercredi et le week-end et les week-ends de décembre pour soutenir les commerçants.

