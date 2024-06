Rouen. La gratuité des transports étendue aux sorties scolaires

Jusqu'ici réservée à la journée de samedi et lors des pics de pollution, la gratuité des transports du réseau Astuce à Rouen concerne désormais les écoliers et leurs enseignants. La Métropole a adopté la mesure lors du conseil métropolitain qui s'est réuni mardi 18 juin. Plus précisément il s'agit de rendre gratuites les "sorties scolaires réalisées avec les transports réguliers urbains".

Un coût de 126 000 euros par an

Cette nouvelle mesure doit "remplacer une tarification actuelle peu onéreuse mais complexe, permettant à la fois un gain financier et un gain de temps pour les communes, les enseignants, et les élèves", explique la Métropole qui prévoit une perte de recettes de l'ordre de 126 000 euros par an. Cette volonté d'étendre la gratuité avait déjà été affichée par le président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, en début d'année. Plusieurs scénarios avaient été étudiés par la collectivité, comme l'extension de la gratuité au dimanche ou pour certaines catégories d'âge, mais également la mise en place d'une tarification solidaire en fonction du quotient familial.

La gratuité des transports a été expérimentée également lors d'événements ponctuels, comme les dernières fêtes Jeanne d'Arc en mai. Il s'agissait alors de faire face à l'affluence du public, soit plus de 200 000 visiteurs, et "faciliter les déplacements d'une animation à l'autre".