Rouen. Plus de gratuité dans les transports ? Les scénarios à l'étude

La ligne a été clairement tracée par Nicolas Mayer-Rossignol en début d'année. Le président de la Métropole Rouen Normandie souhaite une extension de la gratuité des transports en commun, en plus du samedi donc, et la mise en place d'une tarification solidaire dans les transports "dès 2024 si possible et d'ici la fin du mandat au plus tard". Plusieurs scénarios sont en ce moment à l'étude dans le cadre d'un groupe de travail avec des élus de tous les groupes de la Métropole Rouen Normandie, sous la houlette de Cyrille Moreau, le vice-président en charge des transports. Il rappelle d'ailleurs la ligne directrice : "L'objectif, c'est 50% de déplacements collectifs en plus d'ici 2035, et le doublement d'ici 2050."

La gratuité totale ?

"On demande aux gens de changer leur façon de faire, il faut donc que ce soit simple", explique Cyrille Moreau pour justifier l'intérêt de la gratuité. Mais la gratuité totale n'est pas à l'ordre du jour. Car elle est trop coûteuse. "Faire la gratuité du jour au lendemain avec un renforcement de l'offre, ça nous coûterait plus que ce qu'il reste en épargne nette au budget de la Métropole", affirme Cyrille Moreau.

Etendre la gratuité

Cinq scénarios sont à l'étude pour l'élargissement de la gratuité. Le nombre de personnes concernées, les impacts possibles sur la fréquentation et le coût sont en cours d'évaluation pour chacun. L'une des hypothèses est d'étendre la gratuité au dimanche. Les autres hypothèses concernent la gratuité pour certaines catégories d'âges, les -12 ans, -18 ans, -26 ans ou +65 ans. "On peut retenir un, deux, trois, quatre ou cinq de ces scénarios mais cinq je n'y crois pas, ce serait trop coûteux."

Une tarification solidaire

La démarche est menée en parallèle des hypothèses de gratuité. La tarification des transports en commun se fera en fonction du quotient familial, pour venir en aide aux usagers les plus modestes. Les arbitrages restent à prendre. Avec la prise en compte du revenu, certains continueront à payer plein tarif, quand certains passeront à -50%, -75% ou à de la gratuité. "On aura quatre ou cinq catégories, nous devons construire les strates", détaille l'élu.

Le calendrier

"L'idéal serait de tout faire en même temps", insiste Cyrille Moreau, c'est-à-dire à la fois une extension de la gratuité et la mise en place de la tarification solidaire. Cela interviendra dès septembre 2024 ou septembre 2025. Les décisions sur les tarifs des transports sont votées en conseil métropolitain au mois de juin.

Développer l'offre

Au-delà des questions des tarifications, Cyrille Moreau insiste aussi sur le renforcement de l'offre : "Vous ne pouvez pas faire de gratuité sans renforcement d'offre, sinon vous vous plantez !" Dans les faits, à l'horizon 2027-2028, de nouvelles lignes pourraient voir le jour, certaines lignes classiques pourraient être transformées en lignes Fast ou certaines lignes Fast en Teor. A plus long terme, il y aura "sûrement de nouvelles lignes de tramway et des RER métropolitains, en accord avec la Région", poursuit l'élu.

A court terme, l'offre doit aussi être renforcée avec des fréquences améliorées et des amplitudes horaires plus importantes sur certaines lignes.