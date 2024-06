Seine-Maritime. Elections législatives : la Ville de Rouen a réussi à trouver assez d'assesseurs pour le premier tour

Trouver assez d'assesseurs pour les élections législatives qui débutent dimanche 30 juin était l'une des premières missions de la Ville de Rouen. En effet, dimanche 9 juin avaient lieu les élections européennes. A la suite à l'allocution du président Emmanuel Macron, le soir même, qui portait sur la dissolution de l'Assemblée nationale, les municipalités ont dû se dépêcher pour organiser les élections législatives programmées dimanches 30 juin pour le premier tour et dimanche 7 juillet pour le second.

"Beaucoup d'assesseurs habituels se sont portés volontaires"

"Beaucoup d'assesseurs habituels se sont portés volontaires", assure Matthieu de Montchalin, adjoint au maire de Rouen en charge des affaires générales, de l'état civil et donc des élections. Pour être sûr de ne pas en manquer, la Ville a également lancé un appel jeudi 13 juin. "Plusieurs dizaines de personnes se sont présentées", poursuit-il.

Pour tenir les 61 bureaux de votes de la municipalité rouennaise, "on a besoin de minimum 250 assesseurs", indique l'élu. A environ trois jours du premier tour des élections législatives, "on a une liste supérieure à 300 donc même s'il y a des personnes qui au dernier moment ne peuvent pas venir, on pourra faire face", renchérit-il. Concernant le second tour, "il reste encore une petite marge d'incertitude, mais nous n'avons pas trop d'inquiétude".

"C'était un peu juste au niveau du temps"

"Lorsqu'on a su qu'on devait programmer les élections législatives, certains volontaires m'ont envoyé des mails et d'autres se sont inscrits sur notre site internet", confie Anaïs Lassade, employée dans le service élection réglementation à la Ville de Rouen. "C'était un peu juste au niveau du temps, mais les assesseurs ont compris l'urgence et se sont vite rendus disponibles", raconte-t-elle. Chacun des 61 bureaux de votes compte entre 3 et 6 assesseurs. "Honnêtement, je pensais que ça allait être plus compliqué", livre Anaïs Lassade.

Le rôle des assesseurs

Chaque assesseur est convoqué à 7h30, car les bureaux de votes ouvrent à 8h. Ils sont mobilisés jusqu'à près de 20h. Comment les reconnaître ? Une fois arrivés au bureau de vote, les agents municipaux sont chargés de demander l'identité du citoyen, sa carte d'électeur et lui demandent de prendre au moins un bulletin.

L'électeur, une fois sorti de l'isoloir, fait face aux "personnes assises à droite et gauche de l'urne. Elles regardent dans les listings où ce dernier se trouve. Les assesseurs donnent le prénom et le nom de la personne", explique Matthieu de Montchalin. Le président du bureau de vote s'assure que les informations données correspondent à celles indiquées sur les papiers d'identité. Une fois l'enveloppe déposée dans l'urne, "l'assesseur vous fait signer la liste d'émargement qui prouve que vous avez voté".

Tous les assesseurs sont tenus de rester jusqu'à la fin du dépouillement.