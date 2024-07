Législatives 2024. Par le jeu des retraits, il n'y aura qu'une triangulaire en Seine-Maritime

Est-ce encore les réminiscences d'un front républicain ? En Seine-Maritime, alors que cinq triangulaires étaient possibles au soir du premier tour, la plupart des candidats arrivés en troisième position ont finalement choisi de se désister pour limiter les chances d'élection du Rassemblement national.

C'est le cas, depuis lundi 1er juillet à la mi-journée, de Laurent Bonnaterre, candidat Horizons dans la 4e circonscription (Elbeuf, Grand-Couronne, Maromme…). "Il n'y a aucune hypothèse pour que l'on gagne au second tour", indique le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, qui ne donne pas pour autant de consignes de vote. "Nous ne voulons pas une voix au RN", dit-il cependant, tout en mettant en avant les désaccords qu'il entretient avec la candidate LFI, Alma Dufour, à qui il reconnaît malgré tout "des qualités humaines indéniables". Dans la 4e circonscription, c'est le candidat Rassemblement national Guillaume Pennelle qui est arrivé en tête au premier tour.

Même décision dans la 5e circonscription (Caudebec-en-Caux, Duclair, Lillebonne, Pavilly), où Jean Delalandre, le candidat Horizons arrivé troisième se retire au profit du deuxième, le socialiste Gérard Leseul, dans une circonscription où le Rassemblement national est là aussi en tête avec Jean-Cyril Montier. "Le 7 juillet, je vous invite à faire barrage au Rassemblement national dans notre circonscription et recommande au candidat socialiste Gérard Leseul d'officiellement se détacher du Nouveau Front populaire pour incarner le plus efficacement possible le front républicain que je soutiens avec force", explique-t-il.

Dans la 2e et la 7e circonscription, les candidats arrivés à la troisième place se sont désistés dès le dimanche soir. Il s'agit du socialiste Vincent Decorde au profit d'Annie Vidal, Ensemble, dans la 2e et de Florence Martin-Péréon, socialiste également, au profit d'Agnès Firmin le Bodo, proche d'Edouard Philippe dans la 7e au Havre.

Une seule triangulaire

Une seule triangulaire va donc se jouer dimanche en Seine-Maritime, dans la 1re circonscription à Rouen, Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan. Le candidat Rassemblement national, Grégoire Houdan, y est arrivé en troisième position avec 19% des voix et 12,86% des suffrages exprimés, juste assez pour se maintenir. L'écart y est probant avec la candidate socialiste Florence Hérouin-Léautey (44,44%) et le candidat Ensemble, député sortant, Damien Adam (27,62%).