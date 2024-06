Législatives 2024. Laurent Bonnaterre (Horizons) est candidat dans la 4e circonscription de Seine-Maritime

Il était pressenti dans cette circonscription. C'est désormais officiel. Laurent Bonnaterre, maire Horizons de Caudebec-lès-Elbeuf, est candidat à l'élection législative sur la 4e circonscription de Seine-Maritime (Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Maromme).

Ce proche d'Edouard Philippe est devenu le candidat naturel pour une majorité présidentielle dans une circonscription tenue depuis 2022 par l'Insoumise Alma Dufour, après la défaite de la Renaissance par Sira Sylla, empêtrée dans des affaires de harcèlement moral contre ses anciens assistants parlementaires.

"Je suis d'abord un élu local et je n'ai jamais visé une carrière parlementaire", assure Laurent Bonnaterre, qui ajoute s'être décidé "pour le projet d'Edouard Philippe de dépasser les clivages". Un engagement aussi contre le Rassemblement national et contre "les tambouilles d'appareil à gauche" qui devraient permettre logiquement de réinvestir la sortante, Alma Dufour.

"J'ai une voix à faire entendre"

L'ancien socialiste, rallié à la majorité présidentielle, entend faire du pouvoir d'achat sa priorité numéro 1. "On est dans une circonscription populaire avec beaucoup de gens en difficulté qui veulent travailler. Il faut trouver des solutions." Il reprend aussi à son compte la formule d'Edouard Philippe comme deuxième priorité : "Il faut de l'ordre dans les comptes et dans la rue", évoquant déjà la peur des marchés pour le RN et l'idée de davantage "d'ordre et de respect de la laïcité".

L'élu de terrain espère aussi que son implantation locale sera une force pour une campagne éclair de seulement quelques jours avant le premier tour, dimanche 30 juin. Dans la circonscription, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête aux Européennes, notamment dans sa ville de Caudebec-lès-Elbeuf où le RN fait 44,17%, bien loin devant la majorité à 9,93%. "Je ne fais pas de calcul, c'est une campagne législative pour gouverner la France. Je pense que j'ai une voix à faire entendre", conclut l'élu.