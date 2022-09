Rouen. L'ancienne députée Sira Sylla condamnée pour harcèlement moral

Sira Sylla, ex-députée de la majorité dans la quatrième circonscription de Seine-Maritime, a été condamnée, mardi 6 septembre, pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et licenciement abusif. Le chef d'accusation de travail dissimulé n'a pas été retenu. L'ancienne élue avait fait l'objet d'une plainte de l'un de ses anciens assistants parlementaires après de nombreux textos et demandes abusives, ainsi que des horaires de travail non réglementaire et des techniques de management agressif. La députée a été ainsi condamnée à verser 80 000 euros d'indemnités à son ancien attaché parlementaire. Elle a un mois pour faire appel de la décision.

Présent à l'audience, Charles (qui n'a pas souhaité donner son nom de famille NDLR), la victime, s'est dit satisfait de la décision du tribunal. "Je suis soulagé… Je suis enfin reconnu comme victime", a-t-il déclaré. L'ancien collaborateur de Sira Sylla exclut, en revanche, de travailler à nouveau dans le monde de la politique. La rédaction de Tendance Ouest n'a pas pu joindre Sira Sylla.

