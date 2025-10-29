Rouen. Tentative de braquage du bureau de poste de la Grand'Mare : "La sécurité publique relève de l'Etat"

"La Ville de Rouen interpelle l'Etat sur le respect de ses engagements", peut-on lire dans un communiqué de la municipalité rouennaise ce mercredi 29 octobre. Dans la nuit du lundi 27 octobre au mardi 28 octobre, le bureau de poste de la Grand'Mare a fait l'objet d'une tentative de braquage "par des malfaiteurs, à l'aide d'un engin de chantier", indique la Ville. Une attaque qui intervient après un incendie lors des émeutes urbaines de l'été 2023 et un braquage en février 2025.

• A lire aussi. Commerce. Victime d'un braquage à main armée en février, un bureau de poste des Hauts de Rouen rouvre ses portes

Un manque de policiers nationaux ?

Comme l'explique Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, "cette nouvelle attaque visant le bureau de poste de la Grand'Mare, un service public essentiel à la population pour lequel la municipalité s'est battue pour obtenir la réouverture, est inacceptable". Selon ce dernier, "la sécurité publique relève de l'Etat, a fortiori sur les Hauts de Rouen, où la police nationale est seule à pouvoir intervenir en raison du statut de quartier de reconquête républicaine". En 2019, "le ministre de l'Intérieur venait sur la dalle de la Grand Mare et annoncer des renforts de policiers nationaux, qui ne sont jamais arrivés", renchérit-il.

"Il y a urgence"

Face à cette nouvelle tentative de braquage dans les Hauts-de-Rouen, "nous attendons et demandons toujours un renforcement des moyens de la police nationale à Rouen et sur notre agglomération où il manque une centaine de policiers nationaux. Il y a urgence !", conclut Nicolas Mayer-Rossignol.

La Ville de Rouen met l'accent sur la tranquillité publique

Depuis 2020, la Ville de Rouen fait de la tranquillité publique une priorité. Le nombre de caméras de vidéoprotection a triplé, passant de 42 à 111, puis à 126 en 2025, pour un total de 277 caméras. 18 policiers municipaux supplémentaires ont été recrutés, soit une hausse de 33%, et une brigade de nuit a été créée. Une unité cynophile a également vu le jour et la police municipale s'est équipée de vélos et de motos électriques, sa présence a été renforcée dans plusieurs quartiers rouennais comme celui de Saint-Sever. Et en 2025, la vidéoverbalisation a été mise en place.