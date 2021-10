Rouen : des idées pour l'avenir de la Grand'Mare ?

"Le programme de renouvellement urbain du quartier de la Grand Mare arrive aujourd’hui à son terme. Le quartier a connu une profonde métamorphose dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, explique la Ville de Rouen. Pour autant, un certain nombre d’espaces restent à ce jour libres et disponibles pour accueillir d’éventuels futurs projets d’aménagement".

Durant plusieurs mois, un Atelier urbain de proximité (AUP) doit permettre à tous les habitants de s'exprimer sur leur vision du quartier et les projets qu'ils aimeraient voir naître dans les espaces disponibles. Une réunion d'information à ce sujet est organisée mardi 14 mai, à 19h, au centre André-Malraux.