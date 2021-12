Incendie dramatique dans les Hauts-de-Rouen: deux enfants morts

Deux jeunes enfants ont été retrouvés morts par les pompiers, mercredi 20 juillet, lors d'un violent incendie qui a ravagé un appartement situé au deuxième étage de l'un des blocs "Verre et acier" du quartier de la Grand'Mare, dans les Hauts-de-Rouen. Dedans, se trouvaient une mère de famille et ses trois enfants. Sautant par la fenêtre, la femme a pris avec elle son enfant de quatre ans. Malheureusement, deux autres, âgés de cinq mois et deux ans et demi, sont restés à l'intérieur. Ils n'ont pas survécu.

Les pompiers ont été alertés vers 12h50. D'origine pour l'heure inconnue, le feu s'est déclaré au 14, rue Chopin, à cinquante mètres d'un bloc similaire où un incendie avait déjà tué un bébé en mars dernier. Dans la panique, trois locataires ont sauté par la fenêtre. Au total, dix huit appartements voisins ont été évacués et les locataires des deux blocs adjacents accueillis au centre municipal André Malraux. D'après Immobilière Basse Seine, le bailleur social de l'immeuble, "les alarmes auraient parfaitement fonctionné, ainsi que le système d'évacuation des fumées".

De l'immeuble touché, dix personnes ont été légèrement blessées, dont la maman et son enfant rescapé, et hospitalisés au CHU Charles-Nicolle. Trois autre en sont sortis indemnes.

Le maire de Rouen Valérie Fourneyron, présente sur place, a annoncé vouloir démolir trois immeubles "Verre et acier", propriétés de la mairie. Les autres, dont l'immeuble incendié, appartiennent et sont gérés par Immobilière Basse Seine qui les avait réhabilités en 2008, pour les rendre plus sûrs.