Grand'Mare : "La nuit, les locataires ont peur"

Pourquoi avoir créé une association ?

“Le drame de juillet nous a vraiment convaincus qu’il y a un problème dans les “Verre et acier”, où nous sommes locataires. Il y a déjà eu trois morts de puis 2009. Créer une association est indispensable pour peser face à Immobilière Basse-Seine, le bailleur social. Individuellement, ils ne nous écouteraient pas.”

Vous avez rencontré votre bailleur. Que réclamez-vous ?

“IBS nous a reçus et nous devons nous voir une fois par mois. Nous demandons en priorité la sécurisation des systèmes électriques et des conditions de relogement correctes pour les locataires qui souhaitent quitter les “Verre et acier”. Depuis l’incendie et notre rencontre, le bailleur informe, fait des contrôles dans les appartements, propose des réparations et envoie des agents de sécurité. Ce n’était jamais arrivé avant. Cela aurait dû être fait beaucoup plus tôt.”

Avez-vous eu connaissance des résultats d’enquête sur l’incendie ?

“Non, mais nous les réclamons. Nous n’avons pas vu non plus les résultats des enquêtes des incendies mortels de mars 2009 et mars 2011. Le maire Valérie Fourneyron les réclame aussi.”

Dans quel état d’esprit sont les locataires?

“Nous avons peur. La nuit, le moindre bruit suspect nous fait sursauter. Les enfants parlent de feu et de pompiers. Certains locataires préfèrent débrancher leurs machines électriques quand ils ne s’en servent pas, de peur que cela déclenche un nouvel incendie”.

L’association vous permet de dénoncer plus largement le mauvais état de vos logements. Qu’avez-vous constaté ?

“Ce que nous avons recensé est parfois choquant : des prises électriques qui se décollent, les murs qui bougent et se désolidarisent, des parois en bois qui s’écroulent, des moisissures... alors que tout a été refait entre 2006 et 2008. Nous voulons des explications claires et de vrais travaux. Il y en a assez du cache-misère. Nous payons pour vivre ici !” (520 € pour un F4, ndlr).

Comment se passe le relogement, promis à ceux qui le souhaitent ?

“Sur 87 demandes, 30 ont été traitées. Certains ont dû refuser des propositions pas correctes, d’autres n’ont eu aucune réponse. Beaucoup sont relogés à Canteleu, Maromme ou Saint-Sever.”

Doit-on démolir ces “Verre et acier” ?

“Je doute que des améliorations soient possibles sur ces immeubles. Alors oui, il faut tourner la page. Le dernier incendie est le drame de trop. Tout le monde doit prendre ses responsabilités.”