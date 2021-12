Incendie : Fourneyron écrit au gouvernement

Dans sa lettre, envoyée vendredi 22 juillet, Valérie Fourneyron rappelle que "depuis 2008 la Ville de Rouen cherche à obtenir la démolition de trois des 25 plots (construits entre 1968 et 1970 par l'architecte Marcel Lods, et dont fait partie l'immeuble touché par l'incendie du 20 juillet, ndlr). Jusqu'à présent la démarche s'était heurtée au dispositif de protection au titre des Monuments Historiques. Par arrêté du 18 juillet 2011, Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime vient d'émettre un avis favorable à la démolition des trois plots. Visant un rapport des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), cet arrêté relève à propos de l'ensemble des 25 bâtiments que "ces immeubles ont été construits suivant des dispositions architecturales qui ne respectent pas les principes de base édictés en matière de prévention incendie" "

"La colère, la peur et l'incompréhension des habitants de la Grand'Mare sont bien légitimes", ajoute, plus loin dans la lettre, Valérie Fourneyron, qui demande que "les décisions qui s'imposent" (à comprendre : la destruction de ces plots si aucune amélioration du dispositif de sécurité n'est possible) avant le mois d'octobre.