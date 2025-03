Rouen. Les bibliothèques ouvrent un nouveau service : "C'est la culture au sens large"

Surfant sur une large hausse de la fréquentation, le réseau des bibliothèques de Rouen continue de développer ses offres. Par exemple, la bibliothèque Parment, située à l'espace du Palais, va accueillir en avril prochain une "bricothèque" permettant d'emprunter des outils. Véronique Prézeau, directrice des bibliothèques de Rouen, revient sur les originalités du réseau.

Quel est l'objectif des nouveaux services tels que la bricothèque ?

"On essaye d'avoir une offre qui s'adapte à un besoin. Par exemple, la bricothèque qu'on va lancer en avril, c'est aussi répondre aux tendances du faire soi-même, le bricolage, le jardinage. On a une offre de jeux vidéo aussi pour attirer les adolescents et les jeunes adultes. On s'adapte aux pratiques culturelles, l'idée étant de faire découvrir au plus de public possible l'ensemble de nos supports."

Il y a aussi des lieux

particuliers ?

"Oui, nous avons un 'music lab' à la bibliothèque Saint-Sever, grâce auquel on peut enregistrer de la musique. A la bibliothèque du Chatelet on a un 'maker lab' où on a la possibilité d'imprimer en 3D, il y a aussi une presse à badges. L'idée c'est de sortir du cliché de la bibliothèque poussiéreuse où il n'y aurait que des livres."

Les usagers qui viennent pour ces

services vont-ils emprunter des livres ?

"Ce n'est pas systématique mais ce n'est pas grave. Les missions des bibliothèques, qui ont été inscrites dans la loi de 2021, c'est éduquer, former, garantir l'accès à la culture mais aussi aux loisirs. Autrement dit c'est la culture au sens large et pas seulement la littérature. Venez comme vous êtes, et nous, on s'adapte en vous proposant le plus de choses possible."

Au sein du réseau des bibliothèques de Rouen, il est possible à la fois d'emprunter des instruments de musique (Grand'Mare), des jeux de société (Grand'Mare et Simone de Beauvoir), des consoles et des jeux vidéo (Chatelet et Parment), des ustensiles de cuisine (Grand'Mare), des graines et des boutures (Capucins) et bientôt des outils de bricolage et de jardinage (Parment). Par ailleurs, la mairie a lancé en 2022 la gratuité universelle des bibliothèques de Rouen.

Un an après l'extension des horaires des bibliothèques, la fréquentation semble très bonne. Comment l'expliquez-vous ?

"Pendant la période Covid on a eu un creux, soit -40% de fréquentation sur l'ensemble des bibliothèques. C'est vraiment l'extension des horaires et la mise en place des nouveaux services qui ont permis de contrer cette désaffection qu'il y avait sur les établissements culturels. Saint-Sever et Parment sont les bibliothèques les plus fréquentées mais on a vraiment eu un élan général en 2023 c'est-à-dire +40% de fréquentation sur l'ensemble du réseau et l'an dernier +20%."

