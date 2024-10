Livres. Les bibliothèques rouennaises récompensées

Mardi 15 octobre, les bibliothèques rouennaises ont été récompensées pour leur politique d'accueil, d'animations et d'innovations. Elles ont reçu le Grand prix des bibliothèques francophones 2024, organisé par le magazine Livres Hebdo et la Sofia, Société française des intérêts des auteurs, l'organisme qui gère notamment le droit de prêt en bibliothèque. Les établissements rouennais avaient déposé une candidature au mois d'août pour ce prix. C'est notamment l'augmentation des horaires d'ouverture de plus de 40% qui a été saluée, puisque le réseau est désormais ouvert du lundi au dimanche. La procédure d'inscription simplifiée et l'élargissement de la gratuité aux habitants extérieurs à la ville ont aussi joué dans l'obtention du Grand prix.

