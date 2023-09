Culture. Le réseau Rn'Bi de Rouen, pour lire, découvrir, écouter et pas que…

À Rouen, le réseau Rn'Bi, ce sont sept bibliothèques dans toute la ville, avec chacune ses spécificités. L'inscription est totalement gratuite pour les habitants de Rouen sur présentation d'un justificatif de domicile. Elle permet l'emprunt de livres et de documents dans chacun des établissements. Le plus ? Les livres peuvent être rendus dans n'importe quelle bibliothèque, même si ce n'est pas celle où ils ont été empruntés. Au-delà de cette activité classique de prêt de livres, CD ou DVD, les bibliothèques proposent le prêt de jeux de société, d'équipements numériques comme des liseuses, d'instruments de musiques, une grainothèque et une bouturothèque si vous avez la main verte, et même le prêt d'ustensiles de cuisines !