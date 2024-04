Rouen. Le Bibliovore, une nouvelle librairie dédiée à l'occasion

Avis aux passionnés de littérature. Une nouvelle librairie a ouvert ses portes vendredi 19 avril. C'est un nouveau concept à Rouen, qui repose exclusivement sur le marché du livre de seconde main. Le Bibliovore affiche des prix défiant toute concurrence : 3€ le livre, 10€ les quatre exemplaires.

Au coeur de la nouvelle librairie : le Bibliovore, un concept qui attire les mordus de littérature. Impossible de lire le son.

Un atout économique

"Ces livres nous ont été vendus par des clients en boutique à 1€ le kilo. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible d'une librairie de livres neufs avec des livres en très bon état", explique Audrey Roorda, gérante de cette nouvelle librairie. Le marché du livre d'occasion attire de plus en plus avec la conjoncture actuelle. En 2022, cela représentait 20% des livres achetés, selon le ministère de la Culture.

La boutique compte déjà quelques adeptes, motivés par le prix mais aussi par le partage de la passion littéraire. La librairie ne désemplit pas depuis son ouverture. "J'adore lire, mais c'est vrai que les livres sont assez chers actuellement. Quand j'ai vu que pour quatre livres, c'était seulement 10€, je me suis dit que ça pouvait être sympa", témoigne la jeune Louna Falourd.

Une forme de partage

Les fans de littérature comptent parfois beaucoup d'œuvres chez eux. Pour Arlette Leroux, le rendez-vous est déjà pris : "J'en ai pas mal et ça prend de la place, donc je vais venir déposer mes livres que j'ai déjà lus", dit-elle en souriant. En effet, avec une offre de reprise à 1€ le kilogramme, la gérante reprend vos livres. Ces exemplaires trouveront de nouveaux propriétaires dans les prochains jours.

Une initiative qui s'inscrit dans la transmission de savoir et la protection de l'environnement. Le Bibliovore compte 11 librairies en France. Celle de Rouen, située rue de la République, vous accueille le mardi et le jeudi de 14h30 à 19h et le mercredi, le vendredi et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.